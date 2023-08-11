В США супруги нашли в туалете своего дома живую игуану (видео)
Во Флориде семейная пара, когда вернулась домой с прогулки, услышала в своем доме странные звуки, доносившиеся из ванной. Когда они открыли дверь, они заметили в своем унитазе игуану.
Как сообщает UPI, владелица дома Кристал Коллинз сказала, что она и ее муж сначала подумали, что игуана, которую они нашли в унитазе, мертва.
Однако впоследствии они заметили, что рептилия движется.
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Она отметила, что проживает в Южной Флориде 26 лет, а ее муж вырос в Северном Майами, но ни один из них никогда не встречал игуану в доме.
"Мы оба посмотрели друг на друга, мол, что нам делать. Я пошутил о сожжении дома", – пошутил муж Кристал.
Коллинз сказала, что они с мужем позвали на помощь друга, который мог бы достать игуану из унитаза.
"Ни один из нас не занимается ящерицами", — объяснила женщина нежелание самим доставать ящерицу.
По ее словам, их друг взял мусорный пакет, выловил ящерицу из унитаза, и когда понял, что она жива – выпустил ее на улице.
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