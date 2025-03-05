В США требуют прекратить финансирование мигрантов: о чем идет речь в указе Трампа

В Оклахоме требуют поддержать указ Дональда Трампа о запрете финансирования программ для нелегальных мигрантов. Глава департамента образования штата Райан Уолтерс призвал местные власти активно внедрять новые правила. Однако генеральный прокурор Оклахомы назвал эту инициативу "политическим спектаклем" и заявил, что указ не касается штатов. Уолтерс с этим не согласен и уверен, что нелегальная иммиграция создает "хаос" в школах, отнимая ресурсы у американских учеников, пишет Fox News.

Глава департамента образования Оклахомы Райан Уолтерс поддерживает американского президента и призывает власти активно внедрять его указы. По его мнению, все избранные должностные лица и государственные учреждения, включая образовательные системы, должны содействовать выполнению программы Трампа.

Отмечается, что для этого Уолтерс сделал запрос генеральному прокурору Оклахомы Гентнеру Драммонду с просьбой разъяснить, как система государственного образования может реализовать указ Трампа о прекращении финансирования программ, поддерживающих незаконную иммиграцию.Речь идет про указ о "Прекращении финансировании политики открытых границ", которая говорит о пересмотре распределения средств и отмене льгот для нелегальных мигрантов.

Главной целью, как пишут в СМИ, есть предотвращение использования налоговых средств в качестве "магнита" для незаконной миграции.Отмечается, что генеральный прокурор назвал запрос Уолтерса "политическим спектаклем" и обвинил губернатора Оклахомы Кевина Ститта в неспособности справиться с миграционным кризисом.

В свою очередь губернатор Оклахомы резко раскритиковал обвинения генпрокурора. Он поддержал важность защиты жителей Оклахомы и детей в местных сообществах.Как ранее отмечала американская пресса, Уолтерс, глава департамента образования Оклахомы активно продвигает инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией с того момента, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Он подчеркивает важность следования законом президента США.

"Мы применяем указы президента Трампа везде, где это возможно. Это означает, что мы должны учитывать число нелегалов в системе образования, анализировать влияние на финансовые потоки и гранты, чтобы гарантировать их соблюдение", — отметил он.Он уверен, что Соедиенные Штаты обязаны поддержать Трампа и его политику борьбы с нелегальной миграцией.

При этом он назвал предыдущего президента США Джорджа Байдена таким, который не признавал проблему.

"Результаты последних выборов ясно дали понять: каждый штат должен принять решение, и все они должны встать на сторону президента Трампа", — подчеркнул Уолтерс.

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