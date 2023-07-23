В США заметили странное поведение акул: могут быть зависимы от кокаина

Ученые исследуют возможность того, что акулы у берегов Флориды могут зависеть от кокаина, который выбрасывают в воду контрабандисты.

Каждый год на побережье Флориды выносит огромные грузы контрабандного кокаина, и рыбаки из Флорида-Кис часто рассказывают истории об обезумевших акул-наркоманах, обитающих в этих водах.

Морской биолог Том Хирд и эколог Трейси Фанара решили проверить, могут ли басни о зависимых от кокаина акуле быть правдой. Результаты их исследований стали частью серии документальных фильмов Discovery "Кокаиновые акулы", сообщает New York Post (NYP).

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Сначала Хирд и Фанара совершили несколько глубоководных погружений и заметили несколько странно странных акул. Акула-молот, обычно избегающая людей, направлялась прямо к ученым и плыла наискось, а не прямой. На глубине около 18 метров они встретили песчаную акулу, плававшую кругами вокруг невидимого объекта.

В ходе первого эксперимента ученые бросили в воду рядом с искусственными лебедями несколько пакетов, напоминающих внешне кокаиновые брикеты. К их удивлению, акулы проигнорировали лебедей и начали охотиться на брикеты и рвать их, одна особь даже поплыла вместе с поддельным кокаином.

Затем Хирд и Фанара попытались воспроизвести возможный эффект от кокаина, предложив шарам акулам из концентрированного рыбного порошка. Это лакомство должно было сработать как триггер для выработки большого количества дофамина — примерно так действует на организм человека кокаин. Хищники начали буквально сходить с ума от приманки.

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"Кажется, мы выяснили, как могут вести себя акулы, если угостить их кокаином. Мы дали то, что можно считать близким по эффекту. Это буквально вспыхнуло им мозги. Безумие", — сказал Хирд.

В рамках последнего эксперимента ученые сбросили фальшивые кокаиновые брикеты с самолета, чтобы точнее воспроизвести реальный сценарий, согласно которому действуют наркоторговцы. Различные виды акул почти мгновенно бросились к упавшим пакетам.

Однако полученные результаты не позволяют с уверенностью утверждать, что акулы у побережья Флориды действительно подсели на кокаин. Для такого поведения хищников может быть множество естественных причин. Чтобы наверняка узнать, появились ли в природе наркозависимые акулы, нужно гораздо больше исследований и экспериментов.

"Мы не можем сказать наверняка, что акулы действительно подсели на кокаин, но мы видим, что они проявляют интерес к наркотику... Нам нужно провести еще больше исследований, чтобы понять, что происходит", — сказала Фанара.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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