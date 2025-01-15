В ТЦК рассказали, куда отправляют мобилизованных мужчин, которым за 50

Мобилизация мужчин, которым более 50 лет, не прекращена – она продолжается. Однако данную категорию военнообязанных мобилизуют только в части обеспечения.

Граждане в возрасте 50+ – это потенциальные водители, логисты и работники тыла. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", мужчины в возрасте от 18 до 60 лет относятся к военнообязанным. Их по-прежнему могут привлекать к службе в рамках мобилизации.

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"Относительно 50+ – все так же. Граждане прибывают, проходят врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам такие граждане считаются годными к несению службы. Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственно боевые должности", – отметила Козак.

Она подчеркнула, что мужчины такого возраста считаются пригодными для службы в подразделениях обеспечения.

Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.

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