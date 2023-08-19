В Тунисе на древнем кладбище обнаружили пять золотых монет возрастом 2300 лет и останки младенцев (фото)

В Тунисе археологи обнаружили на месте древнего могильника пять золотых монет 2300 лет. Также рядом были останки маленьких детей.

Исследователи сделали это открытие во время раскопок в районе, который когда-то являлся частью территории древнего Карфагена. Об этом сообщает Newsweek.

Карфаген был большим древним городом, основанным финикийцами на северном побережье Туниса в первом тысячелетии до н. Карфаген стал главным соперником Рима, в конце концов завоевавшим и разрушившим город в 146 г. до н.

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В Карфагене было священное место, известное как "тофет", служившее местом погребения, особенно для маленьких детей. Тысячи урн с прахом маленьких детей ранее были найдены на месте, первоначально посвященном божествам Баал Хаммон и Танит.

Золотые монеты отражают богатство исторического периода и подтверждают ценность цивилизации Карфагена. Редкие золотые монеты имеют размер около дюйма в поперечнике и имеют изображение лица Танит – символ материнства, плодородия и роста для карфагенян.

Напомним, в Англии обнаружили средневековую могилу девочки, которую похоронили лицом вниз.

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