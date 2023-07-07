В Турции российского туриста избили работники гостиницы (видео)

В Турции в отеле в Nox Inn Deluxe в Алании произошла потасовка между туристом из россии и тремя охранниками отеля. Как считают россияне, причиной конфликта стало бездействие и поведение сотрудников.

Жена избитого уверяет, что перед тем у них бросались бутылками с балкона отеля. На рецепции заведения якобы не отреагировали на замечания россиян, рассказала она росСМИ.

"В ответ только улыбки и смешки. А потом к нам подошел охранник и с очень высокомерным видом сказал: "Ну вы же – россияне. Что вы хотите?". Я попросила повторить фразу под запись, чтобы туристы знали, в какую гостиницу нашим туристам не стоит ехать", – заявила она.

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На обнародованных кадрах видно, что три работника гостиницы толкут российского туриста на улице возле заведения. Его жена тем временем снимает избиение на видео и комментирует все с бранью.

На другом видео жена избитого россиянина направляется к рецепции, где с матом требует вызвать скорую. По данным росСМИ, россиянину проломили голову, он попал в больницу.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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