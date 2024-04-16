В Украине изменились правила социальных выплат: подробности

В ходе еженедельного заседания Координационного штаба по вопросам ВПЛ, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук, было решено, что документы о составе семьи будут учитываться при начислении выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Это решение было принято в ответ на многочисленные жалобы, поступавшие на горячую линию Минреинтеграции. Граждане жаловались, что во время приема документов на начисление выплат не принимают во внимание акты обследования по составу семьи, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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"Люди должны получать причитающиеся им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории", – отметила Ирина Верещук.

Акт обследования состава семьи могут выдать ОСМД, управляющие дома или другие коммунальные предприятия. Сейчас форма этой справки произвольна, но она должна быть утверждена, например, местными властями.

По результатам совещания вице-премьер поручила Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработать единую форму соответствующей справки, которую будут принимать в управлениях социальной защиты.

Ожидается, что это решение поможет тысячам ВПЛ получить причитающуюся им финансовую помощь.

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