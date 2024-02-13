В Украине могут увеличить количество мужчин, которые могут получить отсрочку от мобилизации

Новый законопроект о мобилизации №10449 предлагает предоставить определенным категориям украинцев отсрочку от призыва. Сегодня 13 февраля на заседание образовательного комитета приняли перечень поправок к документу.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга Народа", народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина в своем Telegram.

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Она отметила, что объявленные ею предложения по законопроекту о мобилизации она представила индивидуальными правками. Сейчас нардеп ждет заключения профильного комитета.

Правки, которые комитет подал в законопроект о мобилизации:

правка об отмене нормы о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку;

расширение перечня педагогов, имеющих право на получение отсрочки, педагогическими работниками.

Правки, которые подала Юлия Гришина индивидуально:

добавление работников дошкольного образования в список тех, кто может получить отсрочку;

предоставление отсрочки людям, получающим второе/третье высшее образование по отдельным остродефицитным специальностям, которые важны для поддержки обороноспособности государства.

Она добавила, что список специальностей должен был бы определиться Кабмином.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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