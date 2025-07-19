В течение последних четырех лет средняя цена гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине выросла на 60%, достигнув 60,7 тыс. грн. Самые высокие цены наблюдаются в Ивано-Франковской области (126,6 тыс. грн), а также на Львовщине и Киевщине, где они составляют 118,3 тыс. грн и 89,4 тыс. грн соответственно.

Аналитики Опендатабот информируют, что в начале запуска рынка наблюдался чрезвычайно высокий спрос. Так, в июле 2021 года было заключено более 2 тысяч сделок, а средняя цена гектара составляла 95,7 тыс. грн.

Однако уже к концу того же года рынок пережил естественное снижение активности: хотя количество сделок росло, цена земли падала, и в декабре гектар стоил в среднем 33,7 тыс. грн. С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года земельный рынок фактически остановился.

В марте и апреле сделки не заключались вовсе, а в мае было лишь 323 сделки. Восстановление рынка началось летом, но вернуться к уровню 2021 года удалось лишь в конце 2023-го, когда количество сделок стабилизировалось на уровне 4-7 тыс. в месяц. Средняя цена гектара в этот период варьировалась между 39 и 42 тыс. грн.

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С 2024 года к рынку присоединились юридические лица, что способствовало определенному оживлению активности. В марте количество сделок превысило 9 тысяч в месяц, а общая стоимость операций достигла более 1 млрд грн. Однако ожидаемого бума не произошло. Аналитики объясняют это ограничениями для компаний с иностранным капиталом, среди которых есть немало крупных агрохолдингов.

В Украине на 60% подорожала земля: в каких регионах самые высокие цены. Источник: Опендатабот В Украине на 60% подорожала земля: в каких регионах самые высокие цены. Источник: Опендатабот

В первой половине 2025 года рынок показывает стабильный рост. Количество сделок выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а общая сумма сделок увеличилась почти втрое - с 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн. Средняя цена гектара сейчас составляет 60,7 тыс. грн, что на 60% больше, чем в 2021 году.

Самые дорогие земли сейчас продаются в западных областях: Ивано-Франковская (126,6 тыс. грн/га), Львовская (118,3 тыс.) и Киевская (89,4 тыс.). Самые дешевые участки можно найти в прифронтовых регионах: Запорожье (38,3 тыс.), Херсонщина (39,1 тыс.) и Черниговщина (41,1 тыс.). Самую высокую активность на рынке демонстрируют Полтавская, Винницкая и Киевская области, где за полгода заключено 4,7-5,4 тысячи сделок.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне 2025 года в Украине снизилась цена на землю сельскохозяйственного назначения.

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