В Украине пенсионеры могут получить более 5300 грн стипендии: как подать заявку

В Украине вводят стипендию для некоторых пенсионеров. Выплаты будут предоставляться дополнительно к основной пенсии.

В частности, такое нововведение появилось в Киеве. Там учредили стипендию Киевского городского головы, которую смогут получить выдающиеся деятели физической культуры и спорта, сообщает "На пенсии".

На получение стипендии могут быть выдвинуты граждане, достигшие 60-летнего возраста, проживающие и зарегистрированные в Киеве. В частности:

спортсмены, занявшие 1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх и чемпионы, призеры спортивных соревнований международного, всеукраинского уровня;

тренеры, занимавшиеся активной работой в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет;

специалисты сферы физической культуры и спорта – за активную деятельность в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет и весомый вклад в развитие сферы.

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Стипендиатов будет определять конкурсная комиссия. Выдвигать претендентов могут

Совет ветеранов физической культуры и спорта г. Киева;

Ассоциация ветеранов спорта;

физкультурно-спортивные общества и ведомства;

федерации по видам спорта;

соответствующие общественные организации.

Каждый год будет присуждаться не более 50 стипендий. Они будут выплачивать ежегодно в размере двух прожиточных минимумов на одного трудоспособного человека, который составляет более 5300 гривен.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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