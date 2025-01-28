В Украине планируют уменьшить пенсии прокуроров и других высокопоставленных чиновников: как это будет работать

Украинских чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших пенсионных выплат. Кроме того, для этой категории лиц планируют ограничить возможность досрочного выхода на пенсию.

Также выплаты по инвалидности хотят уравнять для большинства граждан. Об этом сообщает UAportal, ссылаясь на слова министра социальной политики Оксаны Жолнович.

Для этого необходимо принять соответствующий законопроект, предложенный правительством. Об этом Оксана Жолнович рассказала во время онлайн-презентации результатов работы Министерства социальной политики.

"Относительно пенсий по инвалидности чиновникам, то мы уже зарегистрировали закон, который определяет, что все рассчитываются по инвалидности по общему правилу", – сказала руководительница ведомства.

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Она отметила, что потребность в поддержке из-за инвалидности должна определяться независимо от того, является ли человек прокурором или нет. По словам Жолнович, ключевым является сам факт необходимости помощи, а не наличие какого-то особого статуса.

Законопроект предусматривает унификацию подходов к начислению выплат по инвалидности без учета социального статуса. В то же время новые нормы не будут касаться участников боевых действий, для которых сохранится отдельная система поддержки.

"Второе – для того, чтобы обеспечить справедливость в общей системе спецпенсий, когда отдельные категории пенсионеров выходят на пенсию быстрее и расчет ее осуществляется по более высоким параметрам, чем по общему правилу, мы, соответственно, в законе о госбюджете, а также в специальном постановлении ограничили коэффициентами все пенсии, которые составляют выше 23 тысяч гривен", – добавила Жолнович.

Речь идет о прокурорах и других государственных служащих, как подчеркнула глава Министерства социальной политики. Именно эти лица получали очень высокие пенсии.

Обычно их назначение происходит через решение судов. Однако правительство намерено лишить всякого смысла манипуляции, в частности судебные.

Напомним, ранее мы рассказывали, что чиновники в Украине получают в 2,5 раза больше средней зарплаты украинцев.

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