В Украине подскочили цены на два самых популярных продукта: сколько стоят теперь

В украинских супермаркетах существенно выросли цены на два самых востребованных продукта. Речь идет о хлебе и сале.

По данным портала Минфин, по состоянию на 19 марта выросла стоимость хлебобулочных изделий. В частности, пшеничный хлеб нарезанный (650 г) подорожал с 38,75 до 40,65 гривны, что означает повышение цены на 1,90 гривны.

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Кроме того, отмечен рост цен на мясную продукцию, в частности на домашнее сало. Стоимость килограмма этого популярного продукта выросла с 232,47 до 239,70 гривны, что означает подорожание на 7,23 грн за килограмм.

Согласно данным портала, самая низкая стоимость сала зафиксирована в "Мегамаркете" – 200,40 грн/кг, тогда как в Novus этот продукт самый дорогой и стоит 279 грн за килограмм. Средняя цена сейчас составляет 239,70 грн/кг.

Отметим, что в "Сильпо" свиное сало "Фермерское" предлагают по цене 229 грн за килограмм.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли цены на два ключевых продукта.

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