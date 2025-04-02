В Украине потеплеет: прогноз погоды на 3 апреля

В четверг, 3 апреля, в отдельных регионах Украины уменьшится количество осадков, а иногда даже выглянет солнце. Синоптики прогнозируют теплую погоду в ближайшие два дня, но предупреждают, что уже на выходных ожидается похолодание.

Согласно прогнозу, 3 апреля дожди возможны преимущественно на юге Украины, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областях, в Кропивницком с окрестностями, на Закарпатье и в Карпатах. Об этом информирует синоптика Наталья Диденко.

На остальной территории страны будет яснее, а температура воздуха поднимется.

В течение дня столбики термометров покажут +14...+18°C, хотя в юго-западных регионах будет прохладнее — +8...+12°C.

Читайте также: Когда в Украине ожидают потепления: прогноз погоды

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, а в центральных областях местами возможны сильные порывы.

В четверг столицу порадует прекрасная погода – будет тепло, сухо и солнечно. Дождь продержится только в ближайшую ночь.

3 апреля температура в Киеве повысится до +12 °C, а 4 апреля - до +16...+18 °C.

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, местами возможны заморозки, снег и сильный ветер.

Напомним, ранее мы говорили, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!