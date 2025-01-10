В Украине рекордно подорожали продукты: что выросло в цене больше всего

Начало нового года встретило украинцев подорожанием большинства популярных овощей и фруктов. В частности, капуста подорожала втрое, морковь достигла цены 26 грн/кг, а яблоки подскочили в цене на 79% и теперь стоят 25-28 грн/кг.

Однако несмотря на общий рост цен, на отдельные продукты цены даже снизились. Так, бананы подешевели на 8%, а цена тепличных огурцов уменьшилась на 5%. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

При этом средний уровень подорожания остался в пределах годовой инфляции, что указывает на относительную стабильность рынка плодоовощной продукции. Наибольший рост цен был зафиксирован на:

капусту – стоимость выросла втрое из-за снижения объемов выращивания и невысокого качества продукции;

морковь – оптовые цены повысились в 2,6 раза, достигнув 26 грн/кг;

яблоки – среднее подорожание составило 79%, сейчас их реализуют оптом по 25-28 грн/кг, а премиальные сорта стоят еще дороже.

Читайте также: Цены растут вверх: сколько стоит борщовый набор в Украине сейчас

Экономист ФАО Андрей Ярмак отметил, что рост цен на яблоки обусловлен неблагоприятными погодными условиями, которые повлекли потери урожая по всей Европе. Кроме того, высокий спрос на яблочный концентрат способствует сохранению высоких цен даже на продукцию низкого качества. В результате рынок потерял самый дешевый сегмент яблок, что позволило повысить стоимость фруктов среднего и премиального качества.

Подобная ситуация наблюдается и с грушами, которые за год подорожали в среднем на 70%. Среди фруктов, которые также значительно выросли в цене, стоит отметить мандарины – их стоимость за год увеличилась на 58%. Основными причинами

перец сладкий и виноград – на 20%;

картофель – на 30%.

Однако есть и положительные новости: стоимость лука и тепличных помидоров осталась на уровне прошлогодних показателей, а цены на тепличные огурцы даже снизились на 5%. Наибольшее удешевление зафиксировано на бананы – их оптовые цены за год уменьшились на 8%.

Напомним, ранее мы писали, что на рынках Украины резко подорожал популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!