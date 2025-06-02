В Украине резко подешевели яйца: сколько теперь стоят

В Украине зафиксировано существенное снижение цен на куриные яйца категории С1 без фасовки. По состоянию на вечер 1 июня крупные сети супермаркетов реализовывали их в среднем по 4,81 грн за штуку (48,10 грн за десяток), что на 0,69 грн за единицу (6,90 грн за десяток) меньше по сравнению с серединой мая.

Такое снижение стоимости не стало неожиданностью – эксперты заранее предсказывали удешевление с наступлением более теплой погоды. По данным мониторинга OBOZ.UA, в некоторых торговых сетях стоимость таких яиц колебалась в пределах 4,35-5,70 грн за штуку (от 43,50 до 57 грн за десяток). В частности, в таких магазинах, как:

Auchan – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);

МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток).

Читайте также: В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: сколько сейчас стоит

Динамика цен на куриные яйца

По сравнению с серединой мая, цена на нефасованные яйца снизилась на 0,69 грн за штуку (или на 6,90 грн за десяток). На тот момент их продавали по 5,50 грн за единицу (55 грн за 10 штук).

В середине апреля стоимость одного яйца составляла 5,95 грн (59,50 грн за десяток), что означает удешевление на 1,14 грн за штуку (11,40 грн за десяток).

Если же сравнивать с началом апреля, то падение цены еще ощутимее – минус 1,44 грн за единицу (14,40 грн за десяток), ведь тогда яйца продавались по 6,25 грн (62,50 грн за десяток).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине взлетели цены на картофель.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!