В Украине с 1 августа начнут изымать некоторые банкноты: подробности НБУ

С 1 августа 2024 года Национальный банк Украины начнет изъятие из обращения банкнот номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Они будут постепенно заменены на более современные банкноты, выпущенные после 2014 года, с улучшенными защитными элементами.

Старые банкноты будут оставаться действительными платежными средствами, поэтому гражданам не нужно их специально обменивать. Основная цель этого шага – повысить качество наличных денег в обращении, поскольку банкноты старого образца уже значительно износились за почти 18 лет использования, говорится в сообщении НБУ.

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500 гривен старого образца. Источник: bank.gov.ua 500 гривен старого образца. Источник: bank.gov.ua

Нацбанк стремится обеспечить, чтобы вся украинская национальная валюта была надежной и качественной. Постепенная замена банкнот улучшит защиту денег и сделает расчеты более комфортными для граждан, не создавая при этом неудобств.

С 1 августа банки Украины перестанут выдавать банкноты старого образца и будут постепенно изымать их из обращения. Попадая в банки, такие банкноты будут передаваться в Нацбанк для утилизации.

Этот процесс не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена банкнот. Нацбанк уже проводит подобные мероприятия по изъятию и замене банкнот предыдущих лет современными.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине ограничат переводы с банковских карт.

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