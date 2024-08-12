В Украине штрафуют за 'неправильные' паспорта: сколько придется заплатить

Достигнув 14-летнего возраста, каждый гражданин Украины должен получить паспорт, являющийся основным документом, подтверждающим личность. Паспорт может быть как старого образца (в форме книжечки), так и нового (ID-карта).

В случае несвоевременного обновления или замены документа может быть наложен штраф. Обо всех нюансах рассказывает команда UAportal.

Штраф за недействительный паспорт

Традиционный паспорт в форме книги не имеет ограничения по сроку действия. Однако, достигнув 25 и 45 лет, граждане должны обновлять свои данные, вставляя новую фотографию. Для владельцев ID-карт такая процедура не нужна, ведь эти документы имеют определенный срок действия:

для лиц от 14 до 18 лет - выдача на срок 4 года;

для лиц старше 18 лет – выдача на срок 10 лет.

Неактуализация фото в паспорте старого образца или несвоевременная замена ID карты приводит к потере действительности документа. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за использование такого паспорта предусмотрены следующие виды наказаний:

за первое нарушение – предупреждение;

за повторное нарушение в течение года – штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан в 2024 году составляет 17 грн, поэтому за нарушение придется уплатить от 17 до 51 грн.

Необходимость обмена паспорта

По информации от Государственной миграционной службы (ДМС), действующие законы не обязывают, но позволяют заменить паспорт 1994 года на ID-карту по желанию владельца. "Старый" паспорт должен быть заменен на ID-карту в случаях:

если документ потерян, украден, поврежден или произошли изменения в личных данных владельца;

если владелец не обновил фото в паспорте в течение месяца после достижения 25 или 45 лет.

Процедура оформления и обновления паспорта

В случае необходимости получения, обновления или замены паспорта, гражданин имеет 30 календарных дней для обращения в одно из следующих учреждений:

в отделение ДМС по месту жительства;

в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), если есть возможность оформления биометрических документов;

в Паспортный сервис.

Первый паспорт выдается не позднее 20 рабочих дней после подачи заявления-анкеты. В случае замены новый паспорт также выдается в течение 20 рабочих дней, а в срочном случае - за 10 рабочих дней. Стоимость услуги составляет:

504 грн за стандартное оформление;

874 грн. за срочное оформление.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, когда потерял паспорт за границей.

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