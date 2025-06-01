В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине отмечается резкое падение цен на тепличные огурцы – стоимость этого овоща почти ежедневно претерпевает изменения. Некоторые отечественные аграрии уже реализуют огурцы по 40 гривен за килограмм, что на 17% меньше по сравнению с ценами на прошлой неделе.

По данным аналитиков проекта EastFruit, стремительное падение цен на огурцы прежде всего вызвано ростом объемов их предложения на рынке. В то же время наблюдается постепенное уменьшение спроса, что дополнительно способствует снижению стоимости этого овоща.

"Давление на цены в данном сегменте еще оказывает то, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице. Как результат, на складах компаний уже скопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой начинает ухудшаться", – рассказали специалисты.

Дополнительным фактором, влияющим на удешевление огурцов, стал рост объемов продукции из летних теплиц. Сейчас такая продукция поступает на рынок по цене 25-35 грн за килограмм.

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В итоге тепличные комбинаты реализуют огурцы по 40-65 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и размера партий. Это примерно на 17% меньше, чем было в конце прошлой недели, но в то же время на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года. На фоне этих тенденций фермеры ожидают дальнейшего удешевления, поскольку объемы сбора продукции в стационарных теплицах неуклонно растут.

Какова стоимость тепличных огурцов в украинских супермаркетах

Как сообщает сайт "Минфин", в мае Индекс потребительских цен на огурцы составил 63,45%, что свидетельствует о снижении средней стоимости продукции на 36,55% по сравнению с апрелем. В ведущих торговых сетях страны цены на огурцы колеблются в пределах от 66,90 до 114,25 грн за килограмм, в зависимости от сорта. По данным аналитики OBOZ.UA, тепличные огурцы в супермаркетах на данный момент реализуются по следующим ценам:

"Фора" – 74,90 грн/кг;

АТБ – 69,89 грн/кг;

Novus – 79,90 грн/кг;

"Сельпо" – 75,00 грн/кг;

Megamarket – грн/кг;

Auchan – 79,90 грн/кг;

Varus – 79,90 грн/кг.

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