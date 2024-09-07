В Украине стремительно подорожал самый популярный овощ: какие причины

В Украине цены на картофель, один из ключевых овощей борщового набора, поднялись до сентябрьского максимума за последние 10 лет. В супермаркетах стоимость картофеля достигает в среднем 16,6 грн/кг, что является значительным скачком по сравнению с предыдущими годами.

Однако эксперты прогнозируют, что ближе к ноябрю цены могут снова снизиться из-за массового уборки урожая. По словам Татьяны Попович, руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар", на оптовых рынках картофель сейчас стоит 10,5 грн/кг, что также является рекордной ценой за последнее десятилетие.

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Для сравнения, в прошлом году картофель в начале сентября стоил 7,5 грн/кг, а в 2016 году – всего 2,5 грн/кг.

Кроме картофеля, также произошел рост цен на капусту, которая в августе достигала оптовой стоимости 22,5 грн/кг, но позже опустилась до 17,5 грн/кг. Это все равно значительно дороже, чем в прошлом, когда цена была на уровне 7,5 грн/кг. Другие овощи борщового набора, такие как свекла, морковь и лук, сохраняют относительно стабильные цены.

Попович отмечает, что в ближайшие недели ожидается снижение цен на овощи из-за массового уборки урожая поздних сортов. В то же время, до ноября возможно подорожание свеклы, лука и капусты на 10-15% из-за увеличенного спроса и ограниченного предложения.

Мониторинг цен в крупных супермаркетах Украины показал, что на 6 сентября картофель стоит от 15,89 до 18 грн/кг в зависимости от торговой сети. Самые низкие цены зафиксированы у "АТБ" и "Варус", тогда как у "Сильпо" она стоит дороже всего – 18 грн/кг.

Ценовая динамика на овощах борщового набора демонстрирует значительную вариативность, однако с приближением ноября ситуация может измениться в пользу потребителей, если урожайность будет достаточно высокой.

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