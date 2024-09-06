В Украине стремительно выросла зарплата, которую учитывают при расчете пенсий: какой теперь размер

В июне средняя зарплата, которая используется для исчисления пенсии, достигла 18 806 грн. Это на 1 628 грн больше, чем в предыдущем месяце и почти на 4 000 грн больше, чем в январе 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. Указано, что расчет осуществляется на основе нескольких показателей, среди которых:

отчетность страхователей о зарплате/доходах, на которые начисляется единый взнос;

среднеучетная численность штатных работников, работающих в организациях всех форм собственности и деятельности.

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Итак, в 2024 году средняя заработная плата в Украине, которая используется для расчета пенсии, была такой:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн по сравнению с предыдущим месяцем);

март – 15 433 грн (+166 грн);

апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

В Украине выросла средняя зарплата, по которой рассчитывают пенсии. Источник: ПФУ В Украине выросла средняя зарплата, по которой рассчитывают пенсии. Источник: ПФУ

Напомним, что работодателей, которые не проведут индексацию зарплат в 2024 году, ожидают штрафы.

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