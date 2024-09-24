В Украине существенно изменятся цены на квартиры до конца года: чего ожидать

В Украине планируется повышение цен на недвижимость в связи с увеличением инфляции до 7,5% в августе 2024 года. Ожидается, что до завершения 2024 года стоимость жилья вырастет на 7-10%, при этом наибольшее повышение цен произойдет осенью и зимой 2024-2025 годов.

По словам девелопера Олега Приходько, рост цен на недвижимость в первичном сегменте будет обусловлен несколькими причинами, в частности:

повышением цен на строительные материалы;

ростом затрат на строительство новых проектов.

"На вторичном рынке можем увидеть кратковременную вспышку и рост спроса на жилье, особенно в сегменте готовых к заселению квартир, поскольку покупатели будут пытаться зафиксировать цены до возможного дальнейшего роста. В то же время риск повышения стоимости кредитов из-за инфляции может повлиять на снижение активности среди тех, кто планировал приобретение жилья по ипотеке", – отметил эксперт.

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На сколько подорожают квартиры

Олег Приходько подчеркнул, что до завершения 2024 года цены на недвижимость могут повышаться в пределах инфляционных показателей, а именно на 7-10%.

Он также отметил, что "война накладывает дополнительные риски на рынок недвижимости". Среди них есть факторы, которые существенно влияют на решения инвесторов и покупателей:

Это может привести к замедлению темпов ввода новых объектов в эксплуатацию, что в свою очередь поддержит высокие цены на уже существующие жилые комплексы.

Также это может изменить спрос в сторону определенных городов или районов, что, в результате, приведет к неравномерному повышению цен по всей стране.

"В целом во время войны ситуация на рынке остается нестабильной, и основные факторы, которые будут влиять на рынок осенью и зимой 2024-2025 годов, – это экономическая неопределенность, рост стоимости жизни и риски безопасности, связанные с боевыми действиями", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее UAportal писал о том, почему украинцы избегают покупки жилья и что ждет рынок недвижимости.

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