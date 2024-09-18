В Украине возможны мощные разрушительные землетрясения до 7 баллов: какие регионы в опасности

Мощное землетрясение, произошедшее в зоне Вранча в Румынии, эхом докатилось до Украины. Жители юго-западных регионов, в частности, Одесской области, почувствовали толчки. Хотя серьезных разрушений удалось избежать, это событие стало напоминанием о сейсмической активности в регионе и необходимость готовиться к таким явлениям.

Как отмечает директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера, произошедшее в Румынии землетрясение не представляло серьезной угрозы для Украины. Его магнитуда была достаточно велика, чтобы почувствовать толчки на значительном расстоянии, но глубина залегания очага уменьшила потенциальную разрушительную силу, пишет ТСН.

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"В Украине землетрясение ощущалось только в юго-западной части Одесской области и было достаточно слабым - не более 2-3 баллов. Такая интенсивность не может повлечь за собой серьезные разрушения", - отметил эксперт.

Однако сейсмолог отмечает, что угроза повторения мощных землетрясений в Украине остается. В частности, карта сейсмического районирования Украины указывает, что юго-западные регионы могут почувствовать землетрясения интенсивностью до 7 баллов.

"Спрогнозировать точное время и силу будущего землетрясения невозможно. Но мы можем быть готовы к таким событиям. Важно строить сейсмостойкие дома, особенно в регионах, которые считаются сейсмически опасными", – подчеркнул Александр Кендзера.

Эксперт отмечает, что хотя землетрясения невозможно предусмотреть, можно снизить их последствия. Для этого необходимо соблюдать строительные нормы, регулярно проводить инспекции зданий и обучать население правилам поведения во время землетрясения.

Ранее сейсмолог из НАН сказал, могут ли Украине угрожать мощные землетрясения.

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