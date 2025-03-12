В Украине выросли цены на самые важные продукты: что подорожало сильнее всего

В Украине рынок овощей и фруктов продолжает колебаться – сезонные факторы способствуют снижению цен на одни продукты, тогда как другие дорожают из-за ограниченного предложения. Заметнее всего выросли в цене груши (с 65-95 грн/кг до 110-120 грн/кг) и сладкий перец (с 145-170 грн/кг до 170-190 грн/кг), тогда как морковь и картофель, наоборот, стали дешевле.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Специалисты отмечают, что подобные колебания характерны для весны, поскольку на отдельные овощи предложение сокращается, тогда как на другие продукты цены снижаются из-за роста поставок.

Овощи, которые подешевели:

морковь, после двух недель роста стоимости, снизилась в цене – верхняя граница опустилась с 34 до 30 грн/кг;

картофель также подешевел – минимальная цена упала с 20 до 18 грн/кг;

брокколи и цветная капуста стали доступнее: брокколи теперь стоит 115-120 грн/кг вместо 134-145 грн/кг, а цветная капуста – 135-140 грн/кг вместо 140-145 грн/кг;

салат и укроп тоже снизились в цене: салат подешевел со 180-200 грн/кг до 150-180 грн/кг, а укроп – с 250 до 230 грн/кг.

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Овощи, продолжающие дорожать:

помидоры и дальше растут в цене из-за уменьшения предложения – стоимость поднялась с 80-85 грн/кг до 85-95 грн/кг;

сладкий перец снова подорожал – теперь он стоит 170-190 грн/кг вместо 145-170 грн/кг;

кабачки тоже стали дороже – их цена увеличилась с 85-90 грн/кг до 100-120 грн/кг;

зеленый лук также вырос в цене – верхняя граница поднялась со 150 до 170 грн/кг.

Цены на фрукты также претерпели изменения, и наибольшие колебания наблюдаются среди самых востребованных категорий. В частности:

яблоки подорожали – их цена выросла с 23-35 грн/кг до 25-40 грн/кг;

груши ощутимо поднялись в цене – теперь они стоят 110-120 грн/кг вместо 65-95 грн/кг;

лимоны также подорожали – стоимость увеличилась с 65-100 грн/кг до 70-105 грн/кг;

мандарины наоборот подешевели – их максимальная цена снизилась со 145 до 95 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с середины мая 2025 года украинцы могут ожидать снижения стоимости основных продуктов питания.

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