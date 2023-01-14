В западной части Соледара развевается украинский флаг (видео)

Командир отдельной группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди опубликовал видео, свидетельствующее о присутствии украинских военных в Соледаре Донецкой области, о взятии которого неоднократно отчитывалась российская пропаганда.

Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" показал кадры, на которых видно, как на одной из металлических башен развевается украинский флаг. "Западная часть города Соледар, 14 января, время – 11 часов 13 минут", – прокомментировал он эти кадры.

Напомним, в Соледаре Донецкой области почти месяц продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов. Однако российская пропаганда уже несколько раз заявляла о полном контроле над городом.

На днях командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации в Соледаре и призвал украинцев не поддерживать и не распространять российскую пропаганду о якобы уходе Вооруженных сил Украины и "сдаче" Соледару. Бровди заметил, что сейчас за Соледар продолжаются ожесточенные бои.

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