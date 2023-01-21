"Ваше промедление – это смерть украинцев": у Зеленского отреагировали на нерешительность дать Украине танки

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк ответил на решение Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн". Отметим, что Украина не получит танки Abrams и Leopard 2.

Свое мнение Подоляк написал в аккаунте Twitter. Там он раскритиковал решение союзников.

"Послесловие к глобальной нерешительности. Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта закончить войну, кроме поражения россии. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Ежедневное промедление – это смерть украинцев. Думайте скорее", – написал он. .

Напомним, что встреча на базе "Рамштайн" в Германии состоялась 20 января. Во время заседания была подтверждена передача военной техники.

Поддержали Украину такие страны:

США, Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания, Канада, Швеция, Дания, Латвия, Эстония и другие.

В частности, партнеры пообещали ряд БТР, батарея ЗРК Patriot, БМП, САУ, гаубицы.

В то же время в ближайшее время Украина не получит американские танки Abrams. Также передачу танков упразднила Германия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что примет такое решение, если США дадут Украине свои Abrams. Но Штаты пока к этому не готовы.

Сегодня, 21 января, министры иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призвали Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Они подчеркнули в совместном заявлении, что это "нужно для скорейшего прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе".

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. По его словам, ФРГ на такой шаг самостоятельно не пойдет, только с союзниками.

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