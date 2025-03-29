Важный экзамен для Реала и Леганеса

В субботу, 29 марта, мадридский Реал примет Леганеса на стадионе Сантьяго Бернабеу. Этот матч 29-го тура Ла Лиги привлекает внимание болельщиков, ведь встречаются действующий чемпион и новичок элиты, а значение поединка велико для обеих команд.

Для Реала это противостояние имеет принципиальное значение в погоне за чемпионство. После 28 туров "сливочные" идут вторыми, имея 60 очков, и отстают от лидера Барселоны на три очка. Потеря очков с аутсайдером может дорого стоить мадридцам, так что команда Карло Анчелотти настроена решительно. На собственном поле Реал в этом сезоне почти безупречен, так что болельщики ожидают очередной победы в родных стенах.

Для Леганеса каждое очко на вес золота в борьбе за выживание. Новичок Ла Лиги занимает 18-е место с 27 очками. Команда Борхи Хименеса одержала всего шесть побед в 28 турах, а на выезде выступает неудачно — всего 10 очков в 14 матчах. История встреч тоже не в пользу гостей: в 9 матчах Ла Лиги против Реала ни одной победы (только две ничьи).

Несмотря на статистику, списывать гостей не стоит. В декабре Леганес уже произвел сенсацию, обыграв Барселону на ее поле (1:0). Хотя после зимней паузы "пепинерос" сбавили обороты (после победы над Хетафе уступили Сельти и Бетису), на игру против гранда они выходят без давления. Реал должен быть осторожным: после матчей сборных лидеры могут быть не в оптимальных кондициях, поэтому Анчелотти может провести ротацию. Вероятно, в воротах "сливочных" появится украинский голкипер Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа на этот раз вне заявки.

Для болельщиков этот матч – больше, чем рядовой тур чемпионата. Поклонники Реала ожидают яркой игры и результата, который сохранит шансы на титул. Поклонники Леганеса имеют возможность увидеть свою команду на Бернабеу и помечтать об очередной сенсации. Противостояние фаворита и аутсайдера привлекает много болельщиков, ведь оба клуба крайне мотивированы: одни – борются за титул, а другие – за выживание. Поэтому субботний поединок в Мадриде обещает быть особенно интересным.

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