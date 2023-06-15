Вблизи Бахмута бойцы ВСУ из HIMARS эффектно уничтожили военную технику врага (видео)

Украинские бойцы из состава Сил специальных операций в районе Бахмута совместно с ракетно-артиллерийским подразделением с помощью HIMARS уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы врага и его автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления.

Ликвидация вражеской военной техники попала в объектив аэроразведки. Видео уничтожения российских комплексов опубликовало Командование ССО в Фейсбуке.

Читайте также: На Запорожском направлении бойцы ВСУ подняли украинский флаг еще в 7 населенных пунктах

"Воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "ЗООПАРК-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2". Данные о местонахождении оперативно переданы собратьям из ракетно-артиллерийского подразделения. В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника", – говорится в описании к видео.

Ранее бойцы ССО показали обезвреживание наблюдательного пункта россиян. Это произошло на южном направлении фронта. Аэроразведка зафиксировала наблюдательный пункт россиян, которые они разместили на башне и прикрыли досками. Там же находился и ПЗРК "Игла" врага. Наблюдательная башня и оружие врага были уничтожены прицельным ударом FPV-дрона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!