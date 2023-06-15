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Вблизи Бахмута бойцы ВСУ из HIMARS эффектно уничтожили военную технику врага (видео)

Былим Елена

Вблизи Бахмута бойцы ВСУ из HIMARS эффектно уничтожили военную технику врага (видео)

Украинские бойцы из состава Сил специальных операций в районе Бахмута совместно с ракетно-артиллерийским подразделением с помощью HIMARS уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы врага и его автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления.

Ликвидация вражеской военной техники попала в объектив аэроразведки. Видео уничтожения российских комплексов опубликовало Командование ССО в Фейсбуке.

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"Воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "ЗООПАРК-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2". Данные о местонахождении оперативно переданы собратьям из ракетно-артиллерийского подразделения. В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника", – говорится в описании к видео.

Ранее бойцы ССО показали обезвреживание наблюдательного пункта россиян. Это произошло на южном направлении фронта. Аэроразведка зафиксировала наблюдательный пункт россиян, которые они разместили на башне и прикрыли досками. Там же находился и ПЗРК "Игла" врага. Наблюдательная башня и оружие врага были уничтожены прицельным ударом FPV-дрона.

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