Весенний скачок цен на продукты: что подорожает на 10-15% уже в апреле

В Украине с осени 2024 года наблюдается непрерывный рост цен на овощи. Главными причинами этого остаются инфляционные процессы, сезонные колебания и нехватка качественной продукции.

Об этом в комментарии для "Главреда" рассказал Денис Марчук, занимающий должность заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета. Как отметил эксперт, в Украине сохраняется высокий уровень инфляции, который уже превысил 13,5%. Это значительно влияет на расходы производителей, что, в свою очередь, приводит к росту цен на готовую продукцию.

Марчук отметил влияние сезонных факторов и засухи, которая в прошлом году нанесла значительный ущерб аграрному сектору. Из-за неблагоприятных погодных условий значительная часть качественного урожая овощей не попала на хранение. В результате уже в октябре-ноябре 2024 года Украина начала активно импортировать овощи, и этот процесс до сих пор продолжается.

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"В начале марта переходящие остатки качественных овощей ограничены, а спрос остается высоким. Поэтому цены на овощную группу продолжат расти до появления первых овощей открытого грунта. Это касается не только борщевого набора, но и огурцов и томатов", – отметил Марчук.

Он подчеркнул, что отечественные тепличные хозяйства пока не способны полностью покрыть дефицит овощей. Многие из них не являются капитальными, то есть не оснащены необходимым профессиональным оборудованием и утеплением, которое позволило бы работать независимо от климатических условий. Вследствие этого их деятельность в основном зависит от погодных факторов.

"До появления большего количества собственной продукции мы будем наблюдать рост цен как на отечественные, так и импортные тепличные овощи, в частности огурцы и помидоры. Ожидается, что их стоимость может вырасти еще на 10-15% в марте-апреле", – дал прогноз эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине подскочили цены на два самых популярных продукта.

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