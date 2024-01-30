Весной пенсии и соцвыплаты 'заморозят' части украинцев: что известно

Государственный Ощадбанк напомнил своим клиентам, получающим пенсии и соцвыплаты на счета и карточки, что срок действия их карточек истекает 31 марта 2024 года.

Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает, начиная с февраля 2022 года. "Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – отметили в финучреждении.

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До 31 марта 2024 года карточки, у которых истек срок действия, продолжат полноценно работать. Ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные деньги в банкомате и проводить все необходимые операции.

Однако с 1 апреля эти функции будут заморожены. Пенсии и соцвыплаты будут продолжать поступать на счета, но украинцы не смогут их снять до тех пор, пока не пройдут идентификацию и не получат новую карту.

В Минсоцполитики также предупреждают пенсионеров, что если они не снимают выплаты с карты в течение шести месяцев, то пенсию могут приостановить.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно хотя бы раз в шесть месяцев проводить транзакцию пенсионной картой. Можно просто пополнить счет или оплатить коммунальные услуги.

Чтобы возобновить выплаты, пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить свое лицо.

"По подтверждению лица выплата пенсии будет возобновлена в течение 10 дней", — отмечается в сообщении Минсоцполитики.

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