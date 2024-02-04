Ветеран озвучил прогноз, когда в Украине начнется массовая мобилизация

В Украине идет общая мобилизация, из-за чего мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут подлежать призыву. Верховная Рада должна в ближайшее время проголосовать правительственный законопроект о нововведениях мобилизации.

Если парламент примет документ в феврале, массовая мобилизация в Украине развернется только весной. Такое мнение озвучил ветеран войны Украины против РФ, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий для "24 Каналу".

По его словам, правительственный законопроект в том виде, в котором его вторично внесли в парламент, "не будет решать проблемы, которые нужно".

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"И если даже нам удастся теперь этот законопроект усовершенствовать, и к весне за него проголосуют, то тоже нужно понимать, что в таком случае весной только развернется достаточно массовая мобилизация", – отметил эксперт.

Дикий добавил, что Украина должна быть готова к боям летом, иначе повторится история 2023 года, когда наступление намечалось весной, а началось 6 июня.

"Но тогда лимитировали не люди, а именно железо, слишком медленно ехавшее от союзников. На этот раз наоборот, железо уже есть, а вот наберем ли мы вовремя людей?" – указал он.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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