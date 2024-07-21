Владельцам долларов и евро грозят значительные штрафы: кого касается

Согласно последним регуляциям, лица, пересекающие украинскую границу, имеют право провозить сумму до 10 тыс. евро без необходимости ее декларирования. Эта норма применяется ко всем лицам без исключения, включая как украинских граждан, так и гостей страны.

Важно отметить, что обязанность декларирования касается не только наличных денежных средств, но и драгоценных металлов. Данные указания опубликованы Государственной таможенной службой Украины.

Обычно для определения эквивалентной стоимости в евро суммы в другой иностранной валюте конвертируют по актуальному курсу Национального банка Украины, который является действительным на момент пересечения государственной границы.

Необходимые документы для таможенного декларирования

При перевозке наличных средств через границу необходимо иметь при себе следующие документы:

Ваш паспорт;

Подтверждение источников валюты, например, выписку из банка о снятии средств;

Соглашение об обмене валюты или документе о получении денег в подарок;

Легализацию средств, если это необходимо.

Если сумма наличных денег превышает разрешенный лимит, ее необходимо задекларировать. Укажите полную информацию о сумме, которую вы доставляете, и добавьте документацию, подтверждающую ее законное происхождение.

Возможные последствия нарушения таможенных правил

В случае нарушения таможенных норм, наказание может варьироваться в зависимости от страны и тяжести нарушения:

Штрафы: 20% от суммы, превышающей разрешенный лимит, за ложную декларацию, или 100% за избегание декларирования;

Конфискация: изъятие денег или незаконно перевезенных предметов;

Уголовная ответственность: возможность ареста и судебного преследования;

Запрет на въезд/выезд: в случае серьезных нарушений.

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