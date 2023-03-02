Власти Брянщины заврались с нападением 'украинской ДРГ': оживают 'убитые', меняется информация об участниках (подробности)

В четверг, 2 марта, российские СМИ и Телеграмм-каналы сообщили, что якобы в Брянской области "вражеское украинское ДРГ" напало на два населенных пункта региона. Однако с самого начала у россиян что-то пошло не по плану.

UAportal собрал сообщения из российских пабликов и медиа, чтобы хоть как-то воспроизвести хронологию событий. Попутно напомним, что напомним, в ОК "Север" сообщали о возможной провокации россиян еще неделю назад.

Что же произошло на Брянщине, версия российской стороны

Приблизительно в 10:30 российские Телеграм-каналы опубликовали следующую информацию: "На территорию Брянской области проникла диверсионная группа и обстреляла автомобиль. Погиб мужчина, ранен десятилетний ребенок". Сначала сообщалось, что подстрелили девочку – ей вроде бы выстрелили в спину. Также сообщили, что ребенок погиб (потом он оживет и окажется мальчиком Федором).

Некоторые СМИ начали писать, что обстреляли школьный автобус, потом вспомнили, что дети учатся дистанционно.

Губернатор области Александр Богомаз заявил: "Сегодня из Украины на территорию Климовского района в село Любечаны проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел двигавшегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Сейчас ребенок доставлен в больницу, ему предоставляется весь необходимый. Вооруженными силами российской федерации ведутся все необходимые меры по ликвидации диверсионной группы.

Уже через 20 минут российские паблики написали следующее: "Около 50 диверсантов взяли в заложники жителей села Сушаны". Не забыли россияне указать, что на "членах ДРГ" были желтые повязки, а еще у них было оружие и - внимание! – листовки (потом диверсантов стало 80, а потом и вообще сотня).

"По предварительным данным, группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками зашла на территорию поселка в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Другие смогли скрыться, другие закрылись в своих домах. В заложниках находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей ".

Через несколько минут телеграм-канал Baza сообщил: "В пограничном поселке Сушаны в Брянской области продолжается бой, слышны взрывы. По предварительным данным туда зашла группа диверсантов. Жители прячутся по подвалам и погребам, в селе слышны взрывы".

Также в Сушанах якобы были взорваны электроподстанция и газовая станция.

А еще: "Несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечаны в Брянской области".

Отмечалось, что оба села в Брянской области, "куда могли проникнуть диверсанты", находятся прямо на границе с Украиной. Между ними расстояние – "20 минут машиной".

Также Baza опубликовала рассказ жительницы Климовского района Брянской области:

"Сегодня около 9 утра несколько десятков человек в черной форме с желтыми повязками зашли на территорию области. По дороге машина везла детей в школьный автобус — диверсанты напали на автомобиль и расстреляли его. Водитель погиб сразу, сидящий внутри мальчик получил ранения и помог двум девочкам, которые ехали вместе с ним, выбраться из машины.Диверсанты захватили два дома в Сушанах, пленили многих жителей, остальные сидят в подвалах.Также в плен к диверсантам попал фельдшер из соседнего села Новый Ропск — он возвращался машиной из ночной изменения".

Затем появилось официальное сообщение ФСБ рф о событиях в Брянской области:

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ россии и приданными силами Министерства обороны российской федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

Затем паблики на россии продолжили свой бред: "По рассказу детей, в машине был водитель и трое парней: мальчик Федор из третьего класса и две девочки, Злата и Елена. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус. По дороге на них неожиданно напала группа неизвестных мужчин - водитель погиб сразу, а Федор получил ранение в грудь, однако он помог выбраться девочкам, сказал им прятаться в лесу. После нападения Федору сразу же вызвали скорую. По словам врачей, обломок или пуля прошла вдоль ребра. Парню уже провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает" (т.е. девочка стала мальчиком и воскресла).

Теперь сообщают, что путин в ближайшее время проведет экстренное заседание Совета безопасности россии в связи со съемками остросюжетного боевика в Брянской области. Но и эту информацию уже опроверг пресс-секретарь путина.

А российские паблики в это время пишут: "Заявления в экстренные службы якобы от имени местных жителей о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "множестве заложников" мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ, чтобы создать панику и запутать ведомства, об этом нам сообщил источник в администрации Брянской области".

Кстати, "заложник фельдшер" уже дома.

Тем временем "Русский Добровольческий Корпус" записал видео из Брянской области, в котором заявил: "Прямо сейчас вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ". Все это ложь кремлевских пропагандистов. Российский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

В Украине командование "Север" заявило, что ничего не знает об инцидентах в приграничных российских областях.

Командование опубликовало напоминание о том, что "враг может прибегать к провокациям и пытаться дискредитировать ВСУ".

Напомним, в январе российское ИПСО запускало фейк о смерти казака Гаврилюка, а он оказался в живых.

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