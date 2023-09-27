Во время археологических раскопок в Польше были обнаружены идентификационные бирки детей, отправленных в лагерь смерти (фото)

Во время археологических раскопок в лагере смерти Собибор в Польше обнаружили металлические идентификационные бирки, на которых были выгравированы данные четырех детей, отправленных в этот лагерь.

Об этом пишет The History Blog.

Медальоны с именами и личными данными детей были найдены на территории бывшего нацистского лагеря смерти Собибор. Это уникальный случай, поскольку четыре таких медальона принадлежали детям от 5 до 11 лет, которые до начала войны жили в Амстердаме. На этих металлических табличках были указаны их имена, даты рождения и название города, где они проживали.

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Все четверо детей были голландскими евреями и стали жертвами нацистского геноцида весной и летом 1943 года. Их имена и данные таковы:

Энни Каппер, родившаяся 9 января 1931 года, погибла 2 апреля 1943 года. Давид Джуда Ван дер Вельде, родившийся 21 ноября 1932 года, погиб 2 апреля 1943 года. Дэвид "Дэдди" Джейкоб Зак, родившийся 23 февраля 1935 года, погиб в июне 1943 года. Леа Джудит де ла Пенья, родившаяся 11 мая 1937 года, погибла в июле 1943 года.

Археологические исследования на территории лагеря смерти проводили совместная группа археологов из Польши, Израиля и Нидерландов под руководством Витека Мазорека, Йорама Хаима и Ибара Сахута. Собранная информация будет использована для создания мемориального музея на территории бывшего лагеря. Лагерь смерти Собибор существовал с 15 мая 1942 г. по 15 октября 1943 г. и стал местом гибели около 250 тысяч еврейских жертв.

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