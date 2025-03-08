Водителей в Украине могут оштрафовать, даже если они не нарушали ПДД: кого касается

В Украине водители обычно озабочены тем, как избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения. Однако даже при строгом соблюдении ПДД существует вероятность, что вас могут привлечь к ответственности только из-за определенных предметов в автомобиле.

В частности, это касается перевозки определенных грузов без необходимых документов. Об этом пишет сайт "SUV News".

Очевидно, что в автомобиле запрещено перевозить наркотические вещества, оружие и другие предметы, оборот которых запрещен законом. Их хранение может привести к уголовной ответственности.

Читайте также: Штрафы для водителей за использование Действия: что знать украинцам и как избежать наказания

Как пояснил опытный патрульный, водитель может получить штраф в размере 510 гривен, если в его автомобиле будет перевозиться более 60 литров горючего в канистрах. Кроме того, могут возникнуть проблемы при перевозке охотничьих трофеев. Например, если вас угостили мясом лося, но вы не имеете соответствующих документов, штраф может достичь 80 000 гривен.

Кроме того, перевозка древесины без надлежащих документов может обойтись в 1 530 гривен, а за значительные объемы убытков сумма штрафа может вырасти до 51 000 гривен. Поэтому юристы советуют внимательно следить за тем, какие вещи и в каких количествах вы перевозите в своем автомобиле.

Напомним, украинским водителям грозит 3400 грн штрафа за несвоевременную замену прав.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!