Военные пенсии вырастут в марте: сколько будут получать украинцы

В марте состоится ежегодная индексация пенсий. В результате чего возрастут выплаты для украинцев. В частности, это касается и военных пенсий.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Пенсии военных начали подлежать индексации на общих началах с прошлого года.

По информации издания, ориентировочный уровень индексации составит 13%. Однако Кабинет Министров Украины должен принять окончательное решение об увеличении пенсий и порядке проведения индексации с 1 марта 2024 года.

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После принятия решения все военные пенсии увеличат примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии, без прибавок.

Таким образом, могут быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности для военнослужащих. А именно:

I группа инвалидности – 5512,19 гривны;

II группа – 5262,01 гривны;

III группа – 5010,64 гривны.

В результате пенсии военных возрастут около 651-715 гривен с марта.

Издание добавило, что в зависимости от звания, должности, группы инвалидности и причин размеры могут повысить еще на 10-30%.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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