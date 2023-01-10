'Вокруг одни геи и трансвеститы': российская пропаганда сняла очередное видео, в котором американцу удалось найти жену только в Москве

"На земле еще есть место, где ты можешь оставаться собой", – так считает российская пропаганда, придумавшая сюжет для очередного кринжового видео, в котором показала, как плохо живется на Западе.

В социальных сетях и на YouTube разлетелось новое пропагандистское видео, в котором показывают историю англоязычного мужчины, который не может найти себе "девушку к Рождеству". Он звонит по телефону знакомому и тот советует ему сайт для знакомств.

В приложении для знакомств мужчина, вероятно американец, начинает выбирать себе девушку – он листает фото, на которых изображены женщины с нестандартной внешностью. Так, вероятно, российская пропаганда решила показать, что среди американских женщин только "фрики".

Тут внезапно возле мужчины появляется сварливая женщина и начинает рассказывать о дискриминации. Она кричит: "Почему выработаете исключение только для цисгендерных девушек?", "Это серьезная дискриминация", "Где в вашем профиле андрогенные, транссексуальные, пансексуальные, трансгендерные девушки". Последние слова она произносит ужасным и замедленным голосом.

После этого мужчина выходит из приложения, чуть ли не выбрасывает телефон, одевается и уходит в кафе. Там он встречает девушку и начинает рассказывать, что хочет встретить "простую, нормальную женщину". Когда он произносит эти слова, камера показывает на посетителей заведения – среди них переодетые в женскую одежду мужчины, которые показывают недовольство его заявлением.

Затем девушка, с которой общался главный герой видео, делает удивленный вид и спрашивает: "Извините, как это?" Она достает какие-то бумажки и говорит: "У нас здесь есть список всех сексуальных ориентаций и гендеров". Мужчина разражается гневом: "Вы меня не понимаете, я хочу познакомиться с обычной девушкой и все!". После этих слов посетители заведения набросились на него и начали кричать: "Что значит с обычной?"

Вдруг мужчина оказывается в самолете российской авиакомпании, а впоследствии и в каком российском городе. На видео показали церковные купола и новогодние гуляния. Герой видео видит перед собой катающихся на коньках девушек, среди них есть девушка в кокошнике – традиционном российском головном уборе.

Он катается с ними на коньках и держась за руку с одной из русских направляется в неизвестном направлении.

На экране появляется сообщение: "На Земле есть еще место, где ты можешь оставаться собой", на фоне которого звучит российская музыка.

Пользователи соцсетей шутят:

Это снимают страны Моисеева и Лазарева, Володина и Жириновского.

Мужчин отправили на "невойну", а женщины обслуживают туристов из Америки, видимо, это хотели сказать авторы.

А российские женщины интересно с нетерпением будут ждать таких знакомств для переезда в загнивающие штаты?

Это реклама секс-туризма или традиционных ценностей? Интерсекс как попал в этот список? Это врожденная вариация хромосом, лол. Безграмотная чушь

Послание такое, секс туризм в рашке еще работает

Ранее мигрировавшие в Европу россияне пошутили над своими земляками, что верят, что жизнь в ЕС невыносима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!