Возможны кратковременные осадки: прогноз погоды в Украине на 21 мая

В течение недели с 19 по 25 мая в Украине будет царить неустойчивая и прохладная погода. Из-за активного циклона и поступления холодного воздуха с северо-запада во многих регионах будет наблюдаться снижение температуры, частые осадки, кое-где — грозы, град и сильные порывы ветра.

Как сообщает Meteoprog, погодные условия будут в основном дождливыми. Среда, 21 мая, принесет относительное затишье - значительных осадков не предполагается. Лишь на севере, востоке и местами в центре страны возможны кратковременные дожди. Ветер сменится на западный, 7-12 м/с.

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В ночное время столбики термометров покажут от +3 до +10 °C, а днем температура поднимется до +18…+23 °C.

Раньше мы рассказывали, какой будет погода в Украине 17 мая.

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