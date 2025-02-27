Вражеские дроны атаковали Киевщину: загорелся мощный пожар на промышленном объекте (фото)

В Киевской области из-за атаки российских беспилотников произошел масштабный пожар на одном из промышленных объектов. Возгорание возникло ночью вследствие падения обломков БПЛА.

По состоянию на 6:30 утра огонь удалось потушить. К ликвидации пожара привлекли 81 спасателя и 24 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram, и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

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По словам и. председателя Киевской ОВА Николая Калашника, пожар произошел в Бориспольском районе, где также были повреждены складские помещения, элеватор и два автомобиля. В Броварском районе пострадали два частных дома. Кроме того, в Обуховском районе из-за падения обломков сбитых дронов загорелся камыш на открытой местности, но пожар был оперативно ликвидирован.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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