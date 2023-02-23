'Все предатели будут ликвидированы': в оккупированном Крыму радиослушателям крутили обращение Буданова (видео)

В оккупированном россиянами Крыму сегодня крупные радиостанции транслировали гимн Украины и обращение руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщают местные паблики.

На видео, распространенное в соцсетях, можно увидеть, как человек в автомобиле переключает на проигрыватели радиостанции и из всех доносится мелодия украинского гимна. В частности, трансляция проходила на радиостанциях "Спутник в Крыму" и "Вера".

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После мелодии гимна прозвучала слава, автором которых вроде бы является председатель ГУР Буданов: "Граждане Украины, к вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, кто изменит Украину, где бы они ни прятались. Все они будут обвинены. Всем патриотам – время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам, Слава Украине!".

После этого обращение снова начала звучать мелодия из украинского гимна.

В прошлом году, напомним, на русском радио звучали украинские песни и гимн. В частности, их транслировали по радиоволнам "Коммерсант FM".

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