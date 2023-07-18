ВСУ ликвидировали пункт материально-технического обеспечения оккупантов в Луганской области (эффектное видео)

Украинские военные продолжают сдерживать атаки врага и наносить удары по тыловым позициям россиян на разных участках фронта. В частности, бойцы 92-й ОМБр уничтожили пункт материально-технического обеспечения оккупантов.

Ликвидация пункта состоялась в Луганской области в ночное время суток. Об этом сообщили в телеграмм-канале Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила дроном с ночной оптикой по пункту материально-технического обеспечения врага в Луганской области", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы беспилотника повисли над пунктом обеспечения россиян и стали скидывать на него гранаты. Орудия попали точно в цель, вызвав ряд взрывов.

Точное время и место уничтожения пункта материально-технического обеспечения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан". Они "сделали больно" вражеской технике выстрелом из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS.

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