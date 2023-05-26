ВСУ уничтожили 20 оккупантов и взяли в плен трех россиян под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врага на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, сдерживанием захватчиков и освобождением территорий занимаются бойцы штурмовых групп 2 штурмового батальона 3 ОШБр.

В результате операции было ликвидировано 20 оккупантов. Об этом сообщили на канале 3-й отдельной штурмовой бригады в Telegram.

"Зачистка лесополосы и канала от россиян. Слажена работа двух штурмовых групп 2 штурмового батальона 3 ОШБр. Огневое прикрытие минометов, артиллерии, марскменов, АГС и БПЛА со сбросами", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинским штурмовикам также удалось взять в плен трех оккупантов. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

На видео можно увидеть, как украинские военные продвигаются по лесополосе и уничтожают захватчиков.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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