ВСУ зачищают площадку на левом берегу Херсонщины: Гуменюк рассказала об успехах

Украинские защитники уже производят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, за последние три дня ВСУ достигли мощных результатов.

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Относительно того, действительно ли бойцы ВСУ уже работают на левом берегу Херсона, она отметила, что "хайпом можно очень сильно навредить Силам обороны. Торопиться с новостями не следует".

Гуменюк добавила: "Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная".

На днях в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины уже высадились на левом берегу Херсонщины. В ISW сделали следующие выводы, проанализировав отчеты и фотографии с геолокацией российских военных блогеров.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек (7 км юго-западнее Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км южнее Херсона)", – заявили в ISW.

Тем временем на сайте DeepState обновили карты боевых действий. Если раньше левобережье Херсонщины было обозначено как оккупированное россиянами, то сейчас оно обозначено как серая зона.

Напомним, на днях руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что собственные прогнозы по "весеннему контрнаступлению" он не будет пересматривать. "Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", — добавил он.

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