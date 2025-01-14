Всю ночь раздавались взрывы и пожары: дроны атаковали военные предприятия в Энгельсе, завод в Казани (фото, видео)

В ночь на 14 января беспилотники атаковали несколько регионов России. Как сообщает российская служба BBC, ссылаясь на официальные источники, стало известно из местных отчетов.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате атаки украинских дронов было повреждено "одно из промышленных предприятий".

"В результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", — отметил он в своих соцсетях.

Какое предприятие пострадало, Роман Бусаргин не уточнил. Ранее он также называл "промышленным предприятием" нефтебазу в Энгельсе, которую атаковали дроны неделю назад.

Местные жители в соцсетях сообщают о пожаре, который, вероятно, возник на нефтебазе или нефтеперерабатывающем заводе в Саратове, расположенном на другом берегу Волги напротив Энгельса.

Также в Энгельсе из-за налета дронов во вторник отменили занятия в школах.

Между тем, сообщается о том, что украинские дроны атаковали химический завод "Оргсинтез" в Казани.

Завод компании "Казаньоргсинтез" расположен на северной окраине Казани и, согласно открытым источникам, занимается производством полимерных материалов.

Однако власти Татарстана заявили, что в результате атаки дронов в пригороде Казани произошел пожар только в газовой цистерне, которую уже потушили.

Кроме того, российская служба гражданской авиации объявила о временном закрытии аэропортов в Пензе и Ульяновске.

Ульяновск находится на Волге между Саратовом и Казанью, тогда как Пенза расположена примерно в 250 км юго-западнее Ульяновска и в 200 км севернее Саратова. Ранее Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропортов в Калуге и Тамбове, которые вместе с аэропортами Саратова и Казани были закрыты чуть более часа назад.

Напомним, ранее в РФ заявляли об атаке дронов на 7 областей.

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