Вы могли не знать об этом: за что потребуют доплату в общественном транспорте в 2025 году
В городском транспорте – автобусах, троллейбусах и трамваях – действуют четко определенные правила поведения, оплаты проезда и перевозки багажа. Они установлены для обеспечения безопасности и комфорта всех пассажиров.
Однако кроме стоимости билета пассажирам иногда приходится оплачивать дополнительные услуги — и о некоторых из них знают не все. О том, за что нужно доплачивать пассажирам общественного транспорта, говорится на сайте Верховной Рады Украины.
В общественном транспорте действуют конкретные ограничения по перевозке вещей. Если ваш багаж:
- весит более 40 кг;
- имеет размеры, превышающие 100×50×30 см;
- или длину более 190 см
контролер или водитель вправе отказать в перевозке. В таком случае пассажира могут попросить покинуть салон на ближайшей остановке.
Однако окончательное решение принимает контролер — он имеет право измерить багаж рулеткой или взвесить его. Есть следующие правила:
- до 30 кг – вещи считаются ручной кладью, и их можно перевозить бесплатно;
- от 30 до 40 кг – нужно приобрести и закомпостировать еще один билет;
- более 40 кг или крупногабаритный багаж – перевозка может быть запрещена.
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Что еще разрешено брать с собой
Без дополнительной платы пассажир имеет право перевозить:
- санки;
- велосипед;
- детская коляска;
- мелкий садовый инвентарь;
- клетка с маленьким животным.
Как перевозить домашних животных
Кошек и собак разрешено перевозить в салоне, но есть несколько важных условий:
- собака должна быть в наморднике и на коротком поводке ;
- по запросу контролера нужно предъявить ветеринарные документы ;
- при отсутствии документов - пассажиру могут отказать в поездке.
Следование этим правилам поможет избежать недоразумений и сделает поездку комфортной как для вас, так и для других пассажиров.
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