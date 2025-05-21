Вы могли не знать об этом: за что потребуют доплату в общественном транспорте в 2025 году

В городском транспорте – автобусах, троллейбусах и трамваях – действуют четко определенные правила поведения, оплаты проезда и перевозки багажа. Они установлены для обеспечения безопасности и комфорта всех пассажиров.

Однако кроме стоимости билета пассажирам иногда приходится оплачивать дополнительные услуги — и о некоторых из них знают не все. О том, за что нужно доплачивать пассажирам общественного транспорта, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

В общественном транспорте действуют конкретные ограничения по перевозке вещей. Если ваш багаж:

весит более 40 кг;

имеет размеры, превышающие 100×50×30 см;

или длину более 190 см

контролер или водитель вправе отказать в перевозке. В таком случае пассажира могут попросить покинуть салон на ближайшей остановке.

Однако окончательное решение принимает контролер — он имеет право измерить багаж рулеткой или взвесить его. Есть следующие правила:

до 30 кг – вещи считаются ручной кладью, и их можно перевозить бесплатно;

– вещи считаются ручной кладью, и их можно перевозить бесплатно; от 30 до 40 кг – нужно приобрести и закомпостировать еще один билет;

– нужно приобрести и закомпостировать еще один билет; более 40 кг или крупногабаритный багаж – перевозка может быть запрещена.

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Что еще разрешено брать с собой

Без дополнительной платы пассажир имеет право перевозить:

санки;

велосипед;

детская коляска;

мелкий садовый инвентарь;

клетка с маленьким животным.

Как перевозить домашних животных

Кошек и собак разрешено перевозить в салоне, но есть несколько важных условий:

собака должна быть в наморднике и на коротком поводке ;

; по запросу контролера нужно предъявить ветеринарные документы ;

; при отсутствии документов - пассажиру могут отказать в поездке.

Следование этим правилам поможет избежать недоразумений и сделает поездку комфортной как для вас, так и для других пассажиров.

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