Вы могли об этом не знать: какие услуги 'Укрзализныци' бесплатны

После остановки авиасообщения в Украине железная дорога стала основным видом транспорта между городами. Каждый день тысячи пассажиров пользуются услугами "Укрзализныци", но не все знают, что вместе с билетом они получают право на ряд бесплатных сервисов.

На официальном сайте компании обнародован список услуг, за которые не нужно доплачивать.

Что включено в стоимость билета:

Бесплатные туалеты

Пассажиры имеют право пользоваться санузлами на вокзалах и станциях, по которым проходит их маршрут. Даже если на вокзале есть платный туалет, обязательно должна быть бесплатная альтернатива.

Вода и кипяток

Проводник обязан предоставить питьевую воду или горячий кипяток по требованию пассажира.

Аптечка

У каждого проводника должен быть базовый набор медикаментов — им можно воспользоваться по необходимости.

Кухонная техника

Микроволновая печь и холодильник в служебном купе доступны пассажирам.

Ремни безопасности

Их могут попросить не только родители для детей, но и взрослые, например, если испытывают дискомфорт на верхней полке.

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Малоизвестные, но полезные опции

Бесплатный возврат, если пропустили станцию

Если вы не вышли на своей остановке – обратитесь к начальнику поезда с билетом. Вам выдадут акт, по которому можно бесплатно доехать до нужного пункта.

Постель - дело проводника

После путешествия не нужно сдавать использованное белье – по правилам, этим занимается проводник. Он также обязан выдать комплект постельного белья перед началом поездки.

Страхование включено

Цена билета уже содержит страхование пассажира. В случае травмы или иного инцидента необходимо получить акт, сохранить билет и обратиться в страховую компанию для компенсации.

Напомним, мы уже писали, за что могут наказать пассажиров "Укрзализныци".

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