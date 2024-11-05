Выборы в США-2024: что прогнозируют букмекерские конторы

На букмекерском рынке президентской гонки США наблюдаются интересные тенденции. По данным The Guardian, Forbes и Business Insider, хотя Дональд Трамп остается фаворитом большинства букмекерских контор, его показатели несколько снизились за выходные 2-3 ноября.

Известность ставок на выборы значительно возросла, о чем свидетельствует увеличение загрузок таких платформ как Polymarket и Kalshi. По состоянию на понедельник Polymarket оценивает шансы Трампа на победу в 58% (падение с 67% на прошлой неделе). На этой платформе ставка на Трампа принесет 1 доллар за каждые 58 центов в случае его победы, в то время как ставка на Гаррис — 1 доллар за 43 цента. Об этом пишет The Guardian, Forbes и Business Insider.

Kalshi также снизил рейтинг республиканского кандидата с 65% до 53%. Интересную динамику показала платформа PredictIt, где впервые за месяц Гаррис опередила Трампа: 53% против 51% соответственно.

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Команда Трампа отмечает большую точность букмекерских прогнозов по сравнению с традиционными опросами. Однако традиционные опросы демонстрируют минимальную разницу между кандидатами и постоянную смену лидера гонки.

Внимание привлек случай на Polymarket, где пользователь по имени Тео сделал ставку в размере более 30 миллионов долларов на победу Трампа. Хотя это вызвало подозрения в манипуляции рынком, обе стороны отрицали такие обвинения. "Я просто хочу заработать деньги... это не имеет никакого политического подтекста", - прокомментировал Тео.

Напомним, мы уже писали, удастся ли Гаррис преодолеть Трампа на финише?

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