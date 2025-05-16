Выход на пенсию без стажа: условия и размер выплат от государства

Если до достижения 60-летнего возраста человек не имеет необходимого трудового стажа, он может продолжить работать до 65 лет. В случае, если и после 65 лет необходимый стаж не накоплен или его совсем нет, государство может назначить специальные социальные выплаты.

Лица, которым пока не хватает трудового стажа для назначения пенсии, могут дождаться достижения возраста, когда необходимый стаж будет накоплен. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году действуют следующие требования для назначения пенсии:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Если же после достижения 65-летнего возраста лицо не имеет необходимого трудового стажа или никогда не было официально трудоустроено, оно может рассчитывать на получение социальной пенсии.

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Кто имеет право на социальную пенсию и как ее можно оформить

Государство оказывает помощь гражданам, у которых страховой стаж менее 15 лет. В таких случаях возможно оформить социальную пенсию, при условии что совокупный доход семьи не превышает установленную норму. В 2025 году ее размер составляет 2 361 гривну – это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Обратиться за социальной пенсией можно через органы местного самоуправления – сельские, поселковые или городские советы. Подать заявление можно как по почте (заказным письмом), так и через электронную почту. Для оформления нужно предоставить следующие документы:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Паспорт гражданина Украины;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Справка об имеющемся страховом стаже, выданная органами ПФУ;

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

Копия решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным);

Информация о составе семьи лица, обратившегося за назначением временной помощи.

Отметим, что заявление о назначении социальной пенсии рассматривается в течение 30 дней.

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