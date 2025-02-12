Выход на пенсию для военных: влияет ли служба на трудовой стаж

Хотя в Украине продолжается мобилизация, и многие граждане вынуждены покидать свои рабочие места, их трудовой стаж не прерывается. Военная служба засчитывается в общий стаж, необходимый для получения пенсии.

Как сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ, в общий страховой стаж, дающий право на пенсию по возрасту на льготных условиях, включается также период прохождения военной службы.

Следовательно, если лицо еще до мобилизации имело возможность досрочного выхода на пенсию по виду деятельности, этот период будет зачислен при исчислении пенсии после демобилизации.

Стоит отметить, что даже в случае, если работодатель не осуществляет уплату страховых взносов за мобилизованного работника, этот период все равно засчитывается в страховой стаж, не влияет на трудовой опыт и не прерывает стаж по специальности.

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Выход на пенсию для УБД

Мобилизация не является причиной для прекращения трудового договора с работником, призванным в ряды ВСУ. Во время прохождения военной службы он временно освобождается от выполнения своих должностных обязанностей, а работодатель обязан внести соответствующую запись в трудовую книжку. Это положение регламентируется трудовым законодательством Украины.

Такая запись в трудовой книжке подтверждает сохранение рабочего места за мобилизованным работником и играет ключевую роль в восстановлении трудовых отношений после его демобилизации.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, лица со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на досрочный выход на пенсию, независимо от того, проходили ли они службу по контракту.

Мужчины, имеющие статус УБД, могут выходить на пенсию с 55 лет, а женщины – с 50.

Для этого необходимо иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине упростят процедуру получения статуса УБД.

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