Вырастут ли пенсии для украинцев с III группой инвалидности в мае

В мае для лиц с инвалидностью III группы выплаты не изменится. Размер пенсии, как и раньше, будет определяться в каждом случае отдельно.

На сегодняшний день выплата по инвалидности данной группы составляет 50% от обычной пенсии по возрасту. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

При этом размер этой выплаты не может быть ниже установленного в Украине прожиточного минимума. То есть сумма не опускается ниже 2 361 гривны.

Стоит заметить, если фактическая сумма выплаты получается меньше, ее автоматически повышают до уровня минимально допустимого порога.

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В марте, благодаря проведенной индексации пенсий, часть получателей выплат заметили повышение. Это касается лиц, которым пенсии были назначены в отдельном порядке.

В частности, для людей с инвалидностью, вызванной аварией на ЧАЭС, установлены новые минимальные суммы:

для I группы – не менее 9 855,71 гривны;

для ІІ группы – не менее 7 884,57 гривны;

для ІІІ группы – минимум 6 077,70 гривны.

Отметим, что размер пенсии по инвалидности зависит от ряда факторов, в частности, от даты установления инвалидности, жизненных обстоятельств и возраста человека.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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