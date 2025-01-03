Выросло количество украинцев, готовых уступить территории ради мира - опрос

В конце 2024 года в Украине возросло количество людей, готовых согласиться на территориальные уступки ради мира, тогда как доля тех, кто категорически против таких уступок, уменьшилась.

Если между маем и октябрем 2024 года ситуация оставалась стабильной, то между октябрем и декабрем количество допускающих территориальные уступки возросло с 32% до 38%. В то же время доля категорически противников уступок сократилась. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса Киевского международного института социологии.

Социологи подчеркнули, что, несмотря на рост готовности к компромиссам, большинство украинцев (51%) в декабре выступали против любых уступок, хотя в начале октября этот показатель составлял 58%. Готовность к уступкам возросла во всех регионах страны, однако в каждом из них все же преобладают категорически против.

Результаты показали разницу во взглядах в зависимости от настроений респондентов. Среди пессимистов 59% считают, что уступки возможны, а 27% против этого. Среди оптимистов 60% категорически не воспринимают уступок, в то время как 31% готовы к ним. Социологи также отметили, что люди с неопределенными взглядами близки по позиции к оптимистам.

В рамках опроса исследовалось отношение к трем условным "пакетам" мирных договоренностей, которые содержали как выгодные, так и сложные для Украины условия.

Первый пакет предполагал, что Россия сохраняет контроль над всеми оккупированными территориями, Украина отказывается от вступления в НАТО, но становится членом ЕС и получает финансирование для восстановления. В декабре этот вариант поддержали 41%, в то время как 47% были категорически против.

Второй пакет включал контроль России над оккупированными территориями, кроме Запорожской и Херсонской областей, вступление Украины в НАТО и ЕС, а также получение гарантий безопасности. Этот вариант поддержали 64% и только 21% выступили против. В июне таковых было 47% и 38% соответственно.

Третий пакет предусматривал возвращение Украине Запорожской и Херсонской областей, но сохранение под контролем России Донбасса и Крыма, а также вступление в НАТО и ЕС. В декабре 60% были готовы поддержать его, а 26% выступили против.

Опрос проводился со 2 по 17 декабря 2024 г. среди 2000 респондентов методом телефонных интервью. В выборку не включали жителей оккупированных территорий, хотя опрашивали внутренне перемещенные лица, а также граждан, покинувших Украину после начала полномасштабной войны. Социологи отмечают, что, несмотря на сложные условия, результаты сохраняют высокую репрезентативность.

Напомним, все меньше украинцев готовы нести груз войны.

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